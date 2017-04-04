Митинг против террора пройдёт в Мурманске 8 апреля

05 Апреля 2017 года, 10:50

МУРМАНСК/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Митинг против террора состоится в столице Заполярья в ближайшую субботу, 8 апреля. Эту информацию «Би-порту» подтвердили в пресс-службе администрации Мурманской области.

«Детали мероприятия пока не ясны. Время начала, место, форма (будет ли это шествие или только митинг) – всё будет известно позже. Любая форма проведения будет согласована», – сообщили агентству в службе.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщил, что «митинги против террора обязали провести особенно в тех городах, где прошли акции протеста 26 марта».