Флагман Северного флота «Пётр Великий» временно перейдёт на Балтийский флот

05 Апреля 2017 года, 11:00

РОССИЯ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Флагман Северного флота тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и крупнейшая в мире атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» летом 2017 года перейдут на Балтийский флот. Об этом «Известиям» сообщили в Главном штабе Военно-морского флота. Корабли должны принять участие в Международном военно-морском салоне (МВМС-2017) и праздновании Дня Военно-морского флота. Международный военно-морской салон будет проходить в Санкт-Петербурге на территории комплексов «Ленэкспо» и «Морской вокзал» с 28 июня по 2 июля. Празднование Дня Военно-морского флота традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.

Переход должен быть утверждён президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что соответствующий указ будет подписан в ближайший месяц, но только после уточнения стоимости перехода. Сейчас экипаж атомной субмарины уже начал подготовку к походу в Кронштадт.