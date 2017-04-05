Сбор-поход кораблей Кольской флотилии начался в Баренцевом море

05 Апреля 2017 года, 11:49

РОССИЯ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – В Баренцевом море начался сбор-поход кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. На полигоны боевой подготовки вышли соединения минно-тральных, десантных, малых ракетных и противолодочных кораблей. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В различных мероприятиях сбор-похода будет задействовано порядка 200 единиц военной техники, в том числе более 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. В отдельных эпизодах учения примет участие авиация и части ПВО объединения ВВС и ПВО Северного флота, а также морские пехотинцы на штатной технике.

В ходе сбор-похода также планируется провести ряд зачётных мероприятий боевой подготовки за зимний период обучения, который оканчивается в мае.