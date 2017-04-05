Россия присоединилась к Монреальской конвенции

05 Апреля 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин подписал закон «О присоединении Российской Федерации к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок».

Теперь во время длительной задержки рейса пассажир может рассчитывать не только на питание и гостиницу, но и на компенсацию в размере 380 тысяч рублей. Кроме того, Монреальская конвенция позволяет подать иск к перевозчику не только по месту регистрации авиакомпании, но и по месту жительства пассажира. И заявить о своих правах на компенсацию - в электронном виде.

В новой редакции Воздушного кодекса изменится период, во время которого перевозчик несет ответственность за вред, причиненный в случае смерти или нанесения телесных повреждений пассажиру. Авиакомпания станет отвечать за пассажира с момента подъема на борт, а также в период посадки и высадки, сказали в Минтрансе.

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями и чисткой полосы «Аэропорт Мурманск» закрыт до 13 часов. В настоящий момент задерживается прибытие четырёх рейсов: из Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы.