Почти 138 тысяч тонн рыбы выловлено в Северном бассейне

05 Апреля 2017 года, 13:41

РОССИЯ/5 апреля/ БИ-ПОРТ - Вылов всех российских рыбаков, по данным Росрыболовства, на 4 апреля 2017 года составил 1,42 млн тонн, что на 4,5 тысяч тонн или на 0,3% больше уровня прошлого года.

В Северном бассейне вылов составил 137,9 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 25,3 тысяч тонн. Причина снижения вылова – неблагоприятная погода в море. На промысле трески добыто на 21,2 тысяч тонн меньше – 90 тысяч тонн. Вылов пикши снизился на 6,1 тысяч тонн – до 38,4 тысяч тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками добыто 88,3 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 17,1 тысяч тонн.