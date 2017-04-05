Подспорье в работе

05 Апреля 2017 года, 14:30

Ведение интересного читателям блога, новостного портала или создание печатного издания требует использования качественных фотоснимков. Последние можно делать как самостоятельно, так и покупая за деньги. В первом случае необходимо располагать свободным временем и разбираться в фотографии, что не всегда совпадает, или же иметь средства содержать в штате сотрудников должность фотографа. Вот почему все чаще современные меди прибегают к помощи фотохостингов: площадок, которые объединяют лучшие снимки по доступным ценам.

Самым популярным является сайт фотографий Depositphotos , который сегодня объединяет уже более 60 миллионов стоковых фотографий, иллюстраций и векторных изображений самого высокого качества. Портал ru.depositphotos.com для большинства редакторов и авторов стал настоящим спасением: купив подписку, можно всего лишь за несколько минут отыскать качественный тематический снимок, который выгодно подчеркнет текст и поможет читателям с его восприятием.

Для удобного поиска необходимого снимка, существует рубрикатор. Выбирая определенный раздел, можно рассчитывать на грамотную тематическую сортировку. Последняя особенно выгодна в тех случаях, когда не знаешь, какой именно снимок тебе необходим, но зато четко знаком с тематикой сообщения. Обратите внимание, что для удобной работы можно выбрать доступный для понимания язык интерфейса. Ну, а если возникнут сложности, то обратиться напрямую к специалистам службы поддержки в живом чате.

Если вы привыкли работать на ходу и ваш мобильный телефон – это важный инструмент, то просто установите специальное приложение. С его помощью даже в кабинет такси по дороге на работу вы сможете подбирать и приобретать снимки, которые украсят ваше издание. Многие скептики уверены, что база не в состоянии заменить реального фотографа. Справедливости ради отметим, что она и не стремится это сделать. Простой портал Depositphotos – это удобный помощник, который подстрахует в нужный момент и не позволит пропустить время нового выпуска издания. Обратите внимание, что ресурс предлагает несколько вариантов сотрудничества, из которых легко выбрать тот, который подходит вам наиболее всего. Станьте свободны в выборе снимком для публикаций и украсьте с их помощью свой интеллектуальный продукт.