Алексей Тюкавин: Мурманск играет главную роль в развитии Северного морского пути

05 Апреля 2017 года, 14:45

МУРМАНСК/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ — Арктике необходима единая система организации перевозок, об этом на открытии международной конференции «Логистика в Арктике» заявил первый вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин.

По словам Тюкавина, основными приоритетами сегодня являются развитие транспортной инфраструктуры и создание новых логистических схем в Арктике, а Мурманск будет играть в этой системе одну из ведущих ролей.

«Может, не так успешно, как нам хотелось бы, но тем не менее развивается проект Комплексного развития Мурманского транспортного узла. В частности, уже реализуется одно из ключевых положений программы — строительство железной дороги на западном берегу Кольского залива», - отметил Тюкавин. Напомним, что новая электрифицированная однопутная железнодорожная линия пропускной способностью 28 млн тонн в год строится по маршруту ст. Выходной – мостовой переход через реку Тулома – ст. Мурмаши II – ст. Лавна в рамках первого этапа реализации проекта Комплексного развития Мурманского транспортного узла.

Как отметил в своём докладе вице-губернатор, несмотря на оптимизацию бюджетных расходов по всем статьям, проект МТУ является финансово защищенным и включен в число приоритетных проектов госпрограммы по развитию Арктической зоны до 2025 года.

«Наши контакты на федеральном уровне подтверждают, что при малейшей возможности проект будет финансироваться в приоритетном порядке», - пояснил Тюкавин.

Кроме того, по словам первого заместителя губернатора, ведущую роль Мурманская область сыграет и в развитии Северного морского пути, поскольку именно в Мурманске базируется российский ледокольный флот. Не менее важным остается вклад региона в создание опорных зон для освоения арктических месторождений, поскольку Мурманск, по словам Тюкавина, является главной площадкой как минимум для трёх компаний: Газпром, Роснефть и НОВАТЭК.