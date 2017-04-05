Военный комиссариат Мурманской области подвёл итоги осеннего призыва

05 Апреля 2017 года, 15:19

МУРМАНСК/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в военкомате Мурманской области подвели итоги осеннего призыва. За октябрь – декабрь 2016 года из Мурманской области в войска было направлено 749 юношей, из которых 414 призывников будут служить в воинских частях, расположенные на территории региона. «Осенняя призывная кампания 2016 года была проведена организованно и в соответствии с действующим законодательством», – сообщил военный комиссар.

На пресс-конференции активно обсуждался и весенний призыв 2017 года. По словам начальника организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота Владимира Кондратова, граждане, которые не попали в предыдущий призыв сейчас находятся в приоритете, для того чтобы не затягивать вопрос с исполнением своих гражданских обязанностей по защите Отечества. Такие призывники составляют 20-25% от общего числа граждан, идущих на службу.

«Если призывная комиссия принимает решение о том, что гражданин годен и подлежит призыву, но потом, к сожалению, происходит отмена такого решения, то призыв переносится на следующий период. Во-первых, такой гражданин в течение года на бесплатной основе проверяется по состоянию здоровья. Во-вторых, в отношении гражданина не будет вынесено никаких решений о том, что он уклонился от военной службы. Если допустить, что такой человек достигнет возраста 27 лет, то относительно его будет принято решение о выдачи военного и билета и перевода в категорию военного запаса», - отметил военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей.

Он также сообщил, что весной 2017 года предстоит призвать и отправить на военную службу почти 800 северян, из которых на территории Мурманской области останутся служить 425 человека.

Исходя из логики призывной кампании, 20-25% призывников будут составлять не ушедшие служить в предыдущий призыв юноши (сверхнормативные призывники). По мнению губернатора Марины Ковтун, призывники должны проявлять инициативу, чтобы пойти служить.