Губернатор призвала воздержаться от поездок в Териберку в ближайшее время

05 Апреля 2017 года, 16:25

МУРМАНСК/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – На оперативном совещании, которое было посвящено вопросам жизнеобеспечения Териберки и Туманного, губернатор Мурманской области Марина Ковтун призвала туристов временно воздержаться от поездок на побережье Баренцева моря в районе этих населённых пунктов.

«Погодные условия улучшаться не будут, прогнозируется усиление ветра на следующей неделе, поэтому планирование подобных поездок нежелательно», – сказала губернатор. Дополнительную нагрузку также создают иностранные туристы, в том числе из Китая: для многих групп посещение Териберки входит в программу тура.

Несмотря на сложные погодные условия пострадавших на участке автодороги «Кола - Серебрянские ГЭС» за время действия ограничений не было.

«Всего было разблокировано и эвакуировано около 50 автомобилей, в которых находились туристы, в том числе иностранные граждане», – доложил начальник регионального управления МЧС Владимир Гусев.

Приезжают не только из-за границы, многие путешественники прилетают из Московской и Ленинградской области. Некоторые из них оказывались в «снежном плену» и не могли добраться в аэропорт.

Особое внимание на встрече с министерствами уделялось качеству мобильной связи. Ранее сообщалось о проблемах со связью, вызванных метелью. Сегодня специалисты компании «Мегафон» выехали из Мурманска для устранения неполадок. Базовая станция этого оператора имеет отдельное энергоснабжение.

«Сегодня-завтра связь будет восстановлена», – заверил председатель комитета по развитию информтехнологий и связи Тимур Лапин.