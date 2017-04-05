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Участница регионального конкурса красоты «Краса Заполярья 2017» отказалась от финала
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Социальные сети могут стать недоступными детям до 14
 
 
 
 
05 Апреля 2017 года, 18:10

Социальные сети могут стать недоступными детям до 14


РОССИЯ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – В России разработан законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». Он предполагает строгий порядок допуска и идентификации пользователей. Если документ будет одобрен, то при регистрации человеку придется предоставить паспортные данные, а детям до 14 лет в подобном праве и вовсе будет отказано.

«За нарушение правила владельцу сайта грозит штраф от 100 тысяч рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф от одной тысячи. Создавать страницу можно только одну и только под настоящим именем и фамилией, иначе последует штраф», – сообщают «Известия».

Пользователям, не достигшим 18 лет, могут ввести запрет на вступление в сообщества. В противном случае родителям придется заплатить. Кроме того, документ предполагает запрет на рекламу «оккультно-магического характера и курительных смесей».

«Запрещается информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах, распространять информацию о несогласованных мероприятиях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия», – уточняют в издании.

Внесение проекта в Государственную думу запланировано на 5 апреля. Депутат Ленинградской области Владимир Петров, выступающий в качестве одного из авторов проекта, пояснил, что закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года. Чтобы владельцы социальных сетей могли привести пользовательские соглашения в соответствие с нововведением, и удалить тех, кому еще не исполнилось 14 лет. Еще одна инициатива – это полный запрет на использование соцсетей в рабочее время для работников бюджетной сферы.

Фото: Twitter

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