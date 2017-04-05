Мурманские градоначальники – на 6 и 7 местах в медиарейтинга

РОССИЯ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ — Компания «Медиалогия» составила рейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за март 2017 года.
Глава Мурманска Дмитрий Филиппов занял в рейтинге шестую позицию, потеряв за месяц одну строчку, в то время как глава администрации Андрей Сысоев стал в рейтинге седьмым. Сити-менеджер поднялся на три позиции рейтинга вверх.
Лидерами стали глава Калининграда Александр Ярошук, на втором месте — глава Пскова Иван Цецерский, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник заняла третью строчку.