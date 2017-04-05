Мурманские дороги чистят в усиленном режиме

05 Апреля 2017 года, 18:21

МУРМАНСК/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Специалисты ММБУ «Управление дорожного хозяйства» продолжают круглосуточную уборку территории: освобождают от рыхлого снега и воды проезжую часть, чистят латки ливневой канализации, прочищают водоотводные каналы.

По данным ФГБУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Мурманске за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков – 9 мм.

«Мы оперативно реагируем на погодные изменения и своевременно принимаем необходимые меры, – отметил директор муниципального учреждения Станислав Ланин. – Кроме плановых работ по предотвращению скопления паводковых вод, сотрудники учреждения ликвидируют последствия снегопада».

К уборке дорожники подходят комплексно. Она включает в себя механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, а также лестниц и остановок в ручном режиме. Предусмотрена и обработка противогололедными материалами.

Всего муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» обслуживает около 190 км дорог, 110 километров систем водоотвода улично-дорожной сети и 56 километров бытовых канализаций.

АГМ