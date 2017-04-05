БДК «Георгий Победоносец» вернулся в Североморск, спустя почти год

05 Апреля 2017 года, 18:40

СЕВЕРОМОРСК/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – В Североморск вернулся большой десантный корабль «Георгий Победоносец». Корабль на протяжении 11 месяцев выполнял задачи в Средиземном море, море Альборан и в Сирийской Арабской Республике. Основной задачей БДК была доставка грузов военного специального значения из города Новороссийск в город Тартус для обеспечения группировки Вооружённых сил Российской Федерации. Сегодня экипаж корабля в главной базе Северного флота встречали командование флота, юнармейцы, жёны военнослужащих. С возвращением домой экипаж корабля поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

«Вы выполняли важнейшую государственную задачу по обеспечению безопасности интересов Российской Федерации в заданном океанском и Средиземноморском районе. Пройдено 45 тысяч миль. […] Задача выполнена с оценкой «отлично», естественно», - отметил Николай Евменов.

БДК «Георгий Победоносец» вышел в поход 5 мая прошлого года. За время дальнего похода в семьях членов экипажа БДК «Георгий Победоносец» родились 2 мальчика. Николай Евменов назвал это событием «большим плюсом и руководством к действию для остальных».

По итогам похода командир БДК «Георгий Победоносец» Андрей Жарков был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

О том, как встречали БДК «Георгий Победоносец» в Североморске, смотрите в нашем фоторепортаже.