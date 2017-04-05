Мурманск: прогноз отключений на 6 апреля

МУРМАНСК/ 5 апреля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 апреля.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 19 ЧАСОВ 6 АПРЕЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 7 АПРЕЛЯ ул. Капитана Орликовой, 53
ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 23.00 ул. Карла Либкнехта, 12, 14, 11, 18а
пр. Ленина, 100
09.00 – 12.00 ул. Бабикова, 5
10.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 3)
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 23.59 ул. Домостроительная, 2а, 2 (корп. 1), 4, 6, 7, 7а, 8, 11, 13 (корп. 1)
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Буркова, 33, 35
ул. Гагарина, 20, 24
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ пр. Кольский, 115, 119
ул. Баумана, 24
12.00 – 15.00 ул. Пономарева, 9 (корп. 2)
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.