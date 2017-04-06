Tele2 представил в Мурманской области новые тарифы

06 Апреля 2017 года, 08:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ - Tele2 запустила линейку тарифов «Мой» для жителей Мурманской области. Новые предложения включают безлимитный интернет-трафик в соцсетях и мессенджерах, а также бесплатные звонки на номера Tele2, которые не уменьшают пакет минут.

На смену пакетным тарифам линейки «Черный» приходит новый продукт Tele2, с другими архитектурой и наполнением. Название линейки тарифов «Мой» отражает близость интересам абонента: «Мой Tele2», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Мой разговор». Неизменными остаются принципы тарифообразования оператора, на которых также построены новые предложения: максимальная простота, честность, отсутствие скрытых условий и выгодная цена.

Тарифная линейка «Мой» имеет ряд важных и новых для абонента преимуществ: оператор сделал бесплатными звонки на Tele2 внутри региона и по всей России, и теперь они не расходуют пакет минут. Также в тарифах предусмотрен безлимитный трафик в наиболее популярных социальных сетях (Facebook, VK, OK) и мессенджерах (WhatsApp и Viber). В поездках по стране интернет тарифицируется как в домашнем регионе, а все входящие звонки бесплатны. На всех тарифах линейки «Мой» остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий период. Также оператор не ограничивает абонентов в использовании торрентов и позволяет «раздавать» интернет с мобильного телефона на другие устройства.

Флагманским предложением оператора станет «Мой Tele2». Это сбалансированный универсальный продукт с посуточной абонентской платой и всеми преимуществами новой линейки. В частности, новый тариф предлагает 8 Гб трафика. Для клиентов компании в Мурманской области его цена составит 10 рублей в сутки.

«Мой онлайн» подойдет активным пользователям интернета. Тариф подразумевает большее количество гигабайтов, чем на тарифе «Самый черный», за меньшие деньги. Вместо 370 рублей абонент будет платить 350 рублей, за которые он получит 10 Гб трафика вместо прежних 5 Гб. Кроме того, новое предложение включает 350 минут на другие номера Мурманской области. «Мой онлайн+» − это классический «тяжелый» тариф, включающий 20 Гб трафика и пакет минут (550 минут на другие номера Мурманской области). В сравнении с тарифом «Сверхчерный» в нем увеличено количество интернет-трафика: 20 Гб против 10 Гб соответственно.

Тариф «Мой разговор» разработан специально для тех, кому важен пакет минут. При этом он также предусматривает пакет интернета для комфортного пользования услугами передачи данных.

Новая тарифная линейка действует в Мурманской области с 5 апреля 2017 года. Все тарифы линейки «Черный» будут закрыты для новых подключений и переходов.