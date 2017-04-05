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Главная » НОВОСТИ » Арктическим перевозкам не обойтись без атомных ледоколов
 
 
 
 
06 Апреля 2017 года, 09:10

Арктическим перевозкам не обойтись без атомных ледоколов


МУРМАНСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — Атомфлот обеспечит взаимозаменяемость ледокольного флота до 2022 года. Как заявил на пленарном заседании конференции «Логистика в Арктике» начальник управления эксплуатации флота — начальник штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян в своём докладе «Роль атомного ледокольного флота в развитии инфраструктуры Северного флота», сейчас в распоряжении корпорации находится четыре атомных ледокола - «Ямал», «Вайгач», «50 лет победы» и «Таймыр». Кроме того, планируется строительство ещё трёх судов, что обеспечит сменяемость флота корпорации в полном объеме. Напомним, что ледокол «Арктика» планируется сдать в 2019 году, продолжается также строительство атомных ледоколов «Сибирь» и «Урал».

Кроме того, в рамках проекта «Ямал СПГ» Атомфлот пополнил портовый флот двумя буксирами ледового класса.

«Буксиры уже отработали прошлогоднюю навигацию и показали себя с положительной стороны. Ледовые испытания продемонстрировали, что буксиры полностью соответствуют и даже имеют запас для работы во льду», - отметил Арутюнян. К 2018 году в рамках проекта «Портофлот» корпорация планирует ввести в эксплуатацию еще два ледокольных буксира.

Однако, по мнению начальника штаба морских операций Атомфлота, основной проблемой на сегодняшний день остается нехватка флота.

«Мы можем обеспечить флотом до 40 млн тонн грузов, но 40 млн тонн — это предел, за которым наших судов пока не хватает. Необходимо еще как минимум два ледокола», - пояснил Арутюнян. Ранее сообщалось, что ледоколы Атомфлота приняли участие в проводке газовоза «Кристоф де Маржери» в порт Сабетта, а также крупнотоннажного судна NORDIC BOTHNIA.

Расширение флота необходимо ещё и потому, что сейчас, по мнению Арутюняна, существует мало судов с большим арктическим классом, их строительство не развивается.

«Без атомных ледоколов на данный момент в Арктике не обойтись», - заключил Арутюнян.

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