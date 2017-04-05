Котельные в Териберке переведены на резервные источники питания

06 Апреля 2017 года, 09:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ – Котельные и остальные социально значимые объекты в Териберке переведены на резервные источники электроснабжения. Аналогичная ситуация сложилась и в Лодейном. По сообщению «Колэнерго», ремонтная бригада филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» готова к проведению ремонтно-восстановительных работ.

«Сегодня около двух часов ночи произошло отключение линии М-98 (35кВ), по которой обеспечивается электроснабжение абонентской подстанции ПС-409 в поселке Териберка», – сообщили «Би-порту» в «Колэнерго».

Напомним, проезд в населенный пункт закрыт с 26 марта, и движение осуществляется только в составе колонны сопровождения.