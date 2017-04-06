Приглашаем на семинар-практикум по защите прав работодателя

06 Апреля 2017 года, 10:00

Образовательный центр «Полярное Солнце» приглашает принять участие в семинаре-практикуме: «Защита прав работодателя: Трудовые конфликты. Правоприменительная и судебная практика. Профилактика и разрешение. Проверки ГИТ».

В ходе семинара будут подробно рассмотрены возможности применения новых положений трудового законодательства и способы защиты интересов работодателей в сфере урегулирования трудовых споров и конфликтов с учетом актуальной судебной практики и практики ГИТ. Вы приобретете знания о порядке регулирования и рассмотрения трудовых споров в досудебном и судебном порядке, получите практические рекомендации для предотвращения и успешного решения трудовых конфликтов и прохождения проверок ГИТ.

Преподаватель: Иванова Инна Анатольевна кандидат юридических наук, заместитель начальника Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений, специалист в области трудового и административного права. Имеет 16-летний опыт практической и преподавательской работы по вопросам трудового права, в том числе 10-летний опыт надзорно-контрольной деятельности, автор научных публикаций по проблемам трудовых отношений и учебно-методических пособий. Является автором ряда статей журналов «Справочник кадровика», «Трудовые споры», входит в состав редакционной коллегии журналов для кадровиков издательства МЦФЭР. г. Москва.

Время и место проведения семинара: 21 апреля 2017 года с 11.00 до 17.00. г. Мурманск, ул. Октябрьская, дом 13. (ДК «Железнодорожников»)

Узнать подробную программу и оставить заявку можно здесь.