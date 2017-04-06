На Северном полюсе испытают энергоустановку на основе низкотемпературных водородных топливных элементов

06 Апреля 2017 года, 10:12

РОССИЯ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ - Со станции Барнео стартовала комплексная экспедиция к Северному полюсу, организованная Экспедиционным центром Министерства обороны Российской Федерации. Её участниками стали представители Военного института физической культуры и сотрудники Московского технологического университета. Они изучат влияние суровых арктических условий на эффективность деятельности военнослужащих. Кроме того, на ледовой станции Барнео будут проведены испытания беспилотных летательных аппаратов и энергоустановки на основе низкотемпературных водородных топливных элементов.

До ледовой станции Барнео 25 участников экспедиции были доставлены самолетом военно-транспортной авиации с аэродрома Нагурское, который находится на территории российской военной базы на острове Земля Александры. Экспедиция завершится 14 апреля.