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Главная » НОВОСТИ » Мурманская область получит 168 млн рублей на ремонт дорог
 
 
 
 
06 Апреля 2017 года, 10:26

Мурманская область получит 168 млн рублей на ремонт дорог


РОССИЯ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — В рамках госпрограммы по развитию транспортной системы 49 российских регионов получат межбюджетные трансферты на общую сумму порядка 10 млрд рублей. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства РФ.

Средства предполагается распределить на улучшение состояния муниципальных и региональных автомобильных дорог, а также на увеличение их пропускной способности.

В число российских субъектов, которым будут выделены бюджетные средства на приведение дорог в норму, вошла и Мурманская область. В 2017 году регион получит 168,2 млн рублей.

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