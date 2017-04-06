Мурманская область получит 168 млн рублей на ремонт дорог

06 Апреля 2017 года, 10:26

РОССИЯ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — В рамках госпрограммы по развитию транспортной системы 49 российских регионов получат межбюджетные трансферты на общую сумму порядка 10 млрд рублей. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства РФ.

Средства предполагается распределить на улучшение состояния муниципальных и региональных автомобильных дорог, а также на увеличение их пропускной способности.

В число российских субъектов, которым будут выделены бюджетные средства на приведение дорог в норму, вошла и Мурманская область. В 2017 году регион получит 168,2 млн рублей.