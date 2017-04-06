Вторая сопроводительная колонна вернулась из Териберки

06 Апреля 2017 года, 11:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ – Из Териберки в Мурманск вернулось около 50 машин. По информации Мурманскавтодора, примерно в 0:40 колонна была на 32 километре автодороги «Кола - Серебрянские ГЭС».

Напомним, с 26 марта единственная трасса, связывающая Туманный и Териберку с региональным центром закрыта по погодным условиям. При закрытии проезда со стороны Мурманска выставляется пост ГИБДД для ограничения движения. Со стороны Териберки предпринять подобную меру невозможно, поэтому для обеспечения безопасности дорога перекрывается полностью. Вчера в 10:30 в сторону населённых пунктов выехала вторая сопроводительная колонна, в которую вошло 145 машин, включая два рейсовых автобуса.

Благодаря сформированному запасу топлива в изолированных поселках сбоев не происходило. По состоянию на 5 апреля до прихода вчерашней колонны транспорта на угольной котельной запас был рассчитан еще на восемь дней. Об этом на оперативном совещании сообщила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Мария Бородина. Она также отметила, что ситуация не вызывает опасения. Кроме этого, в Териберке были устранены проблемы со связью.

«Мегафон восстановил связь в Териберке», – сообщила вечером губернатор Марина Ковтун через соцсеть.

В настоящий момент устраняются проблемы с электричеством и холодным водоснабжением.