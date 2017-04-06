Доход Марины Ковтун за 2016 год составил более четырёх млн рублей

06 Апреля 2017 года, 11:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ – Доход губернатора Мурманской области Марины Ковтун по итогам 2016 года составил 4,175 млн рублей. Сведения о доходах опубликованы на сайте областного правительства. Супруг главы региона за минувший год заработал 350 тысяч рублей.

В индивидуальной собственности Марины Ковтун находится квартира площадью 62,7 квадратных метров. В совместном с супругом пользовании у губернатора находится квартира площадью 115,5 квадратных метров.

Доход Марины Ковтун в 2015 году составил 3,85 млн рублей.