Ремонтная бригада «Колэнерго» направляется в Териберку

06 Апреля 2017 года, 11:25

ТЕРИБЕРКА/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ - При содействии Правительства Мурманской области и Мурманскавтодора сформирована автоколонна, в составе которой в Териберку направлены четыре единицы спецтехники филиала ПАО «МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») и ремонтная бригада (8 человек) для восстановления электроснабжения Териберки и Лодейного по нормальной схеме.

Дорога на Териберку закрыта в течение нескольких дней из-за снежных заносов и непогоды. Для доставки на место людей, продуктов, материалов формируются специальные автоколонны.

Напомним, сегодня около двух часов ночи произошло отключение линии М-98 (35кВ), по которой обеспечивается электроснабжение абонентской подстанции ПС-409 в поселке Териберка.

Социально значимые объекты в Териберке и Лодейном, в том числе – котельные, переведены на резервные источники электроснабжения.