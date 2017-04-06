В Мурманск вернулся атомный ледокол «50 лет Победы»

06 Апреля 2017 года, 11:33

МУРМАНСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ - В порт Мурманска из исторического рейса вернулся атомный ледокол «50 лет Победы».

C 10 февраля атомоход работал в акватории Северного морского пути, в частности, на морском участке Карского моря и на Морском канале в Обской губе. Совместно с атомным ледоколом «Вайгач» атомоход «50 лет Победы» обеспечил первый заход танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» в порт Сабетта и в обратном направлении, а так же выполнил проводку судов для арктических проектов «Ямал СПГ», «Газпром нефть» и «УК «ВостокУголь».

С конца апреля до 31 мая атомный ледокол «50 лет Победы» пройдет доковый и общезаводской ремонт.

15 июня атомный ледокол «50 лет Победы» совершит свой первый в этом году туристический рейс. Всего на это лето запланировано пять круизов на Северный полюс.