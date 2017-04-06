Областные власти продолжают реорганизацию библиотек и медучреждений

06 Апреля 2017 года, 11:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — Правительство Мурманской области утвердило программу оптимизации бюджетных расходов на ближайшие два года.

Как следует из текста документа, одним из приоритетных направлений программы является установление моратория на увеличение численности государственных служащих Мурманской области и работников бюджетной сферы. Сообщается, что с 2008 по 2016 год численность государственных гражданских служащих была сокращена примерно на треть — на 429 единиц. Сейчас работа в этом направлении продолжается, планируется централизация функций по ведению бухгалтерского и бюджетного учёта. Кроме того, в числе мер — планы по передаче функций по уборке помещений региональных органов исполнительной власти на аутсорсинг. Все меры по оптимизации кадров принимаются в целях исключения дублирующих и избыточных государственных функций, говорится в документе.

Оптимизация также коснулась и таких сфер, как здравоохранение, образование и социальная политика. За последние два года, с 2014 по 2016, были реорганизованы восемь образовательных учреждений, один детский дом ликвидирован, еще один — в процессе ликвидации. Кроме того, региональные власти реорганизовали десять медицинских учреждений, те же процессы предстоят еще 9 больницам.

Кроме того, изменения произошли и в сфере культуры. В частности, с 2012 года проходит поэтапная реорганизация библиотек. По состоянию на 2016 год число общедоступных библиотек сократилось на 10,7% — со 169 единиц в 2012 году до 151 в прошлом году. В качестве мер по оптимизации сферы культуры региональные власти практикуют размещение разнопрофильных учреждений «под одной крышей», например, комплексы, включающие в себя школу, библиотеку и развивающие секции. Еще одной мерой является создание центров коллективного пользования на базе школ, музеев и библиотек. Такие центры оборудованы современной техникой, что подразумевает многоплановое использование.

Правительство Мурманской области также планирует продолжать оптимизировать бюджетные расходы путём передачи отдельных государственных и муниципальных в негосударственный сектор. Сейчас в качестве «пилотных» реализуются проект «Социального такси», а также в пяти муниципалитетах доля услуг дополнительного образования детей перешла в негосударственный сектор. Кроме того, региональные власти продолжат практику конкурсного распределения финансирования в сфере культуры и будут привлекать негосударственные компании к участию в системе ОМС.