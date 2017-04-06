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Главная » НОВОСТИ » Стали известны доходы членов правительства Мурманской области
 
 
 
 
06 Апреля 2017 года, 12:12

Стали известны доходы членов правительства Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / 6 апреля/ БИ-ПОРТ – Члены правительства Мурманской области отчитались о своих доходах за 2016 год. Так, первый вице-губернатор Алексей Тюкавин задекларировал доход в размере 4,167 млн рублей. Заместитель губернатора Игорь Бабенко за минувший год заработал 4,623 млн рублей, Роман Дурягин - 3,47 млн рублей, Инна Погребняк – 3,384 млн рублей, Григорий Стратий – 3,985 млн рублей. Самый большой доход среди вице-губернаторов задекларировал Евгений Никора – 11,118 млн рублей. Однако в декларации отмечено, что 4,059 млн рублей он получил на предыдущем месте работы (Кольская АЭС), ещё 4,749 млн рублей были получены от вкладов в банках. Таким образом чистый заработок на госслужбе у Евгений Никоры составил 2,41 млн рублей. Не малу сумму вписал в декларацию и вице-губернатор Анатолий Векшин – 8,726 млн рублей, из них 5,45 млн рублей были получены от продажи недвижимости.

Среди министров отличился ответственный за рыбное и сельское хозяйство региона Андрей Иванов. Его доход за 2016 год составил 33,294 млн рублей. Из этой суммы 31,293 млн рублей были получены от продажи недвижимости. Меньше всех заработала министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова – 1,232 млн рублей. Совокупный доход всех членов правительства по итогам года составил 61,054 млн рублей, что примерно соответствует уровню 2015 года. Тогда члены правительства заработали 60,892 млн рублей.

Ранее о доходах отчиталась губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

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  • ой, люди а давайте мы свой доход за 16-й год для интереса задекларируем..... ну вот у меня например, немногим более 300 тыщ в год вышло. Причем я не жалуюсь - по меркам Мурманска - очень даже неплохо. Да и начальство постоянно намекает - сколько много на нас тратят как дорого мы ему (начальству) обходимся. А у вас сколько?
 
 
 
 
 
 
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