Семья из Ирана, задержанная в Заполярном, отправится в тюрьму

06 Апреля 2017 года, 12:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ – Печенгский суд вынесен решение в отношении иранской семьи. Родители Иран Алборзиан Бехнам и Ахмадиан Юнагани Рогайех осуждены к пяти месяцам лишения свободы, а их 4-летняя дочь будет находиться в социальном учреждении до момента их освобождения. После они будут депортированы из России. Следствие велось следственным отделом УФСб России по Мурманской области.

Напомним, ночью 10 ноября 2016 года беженцы прибыли к заводу, расположенному около дороги «Заполярный – Никель» и оттуда пешком проследовали до госграницы по направлению, указанному таксистом. Семья планировала перелезть через забор, чтобы добраться до Норвегии.

«С целью скрыть свои личные данные, в случае задержания, обвиняемые умышленно оставили документы, удостоверяющие личность, в одной из гостиниц Мурманска, где останавливались на ночлег», – сообщают в Прокуратуре Мурманской области.