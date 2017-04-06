Социальной инфраструктурой военных гарнизонов области займётся рабочая группа

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — Рабочая группа по определению стратегии развития социальной инфраструктуры в военных гарнизонах создана при региональном правительстве.
Как следует из опубликованного распоряжения, основными задачами рабочей группы станут решение социальных проблем военнослужащих и определение ключевых направлений совершенствования социальной инфраструктуры в региональных военных гарнизонах.
Председателем рабочей группы станет вице-губернатор Инна Погребняк, её заместителем — замкомандующего Объединенного стратегического командования «Север» по работе с личным составом Анатолий Минаков. В состав группы также войдут депутаты Мурманской областной Думы, представители профильных министерств, комитетов и администраций ЗАТО.