Десантные корабли Северного флота провели учения по противодиверсионной обороне

06 Апреля 2017 года, 12:50

СЕВЕРОМОРСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ - Большие десантные корабли Северного флота «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» выполнили учебно-боевые упражнения на полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Напомним, что БДК «Георгий Победоносец» вчера вернулся в Североморск.

В ходе боевых учений были выполнены задачи по минированию акватории, в рамках проходящих на Северном флоте учений Кольской флотилии разнородных сил. Моряки-десантники отработали задачи по защите от оружия массового поражения на переходе морем. При этом основное внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса корабля и проведению специальной обработки кораблей при условном попадании в область радиационного загрязнения.

При стоянке на незащищённом рейде, экипажи БДК «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» выполнили задачи противоподводно-диверсионной обороны кораблей и провели практическое гранатометание.