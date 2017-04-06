Новейшая арктическая военная техника будет участвовать в параде Победы

06 Апреля 2017 года, 13:11

РОССИЯ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — Министерство обороны России впервые покажет новейшую арктическую военную технику на параде Победы 9 мая на Красной площади. Об этом РИА Новости рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков в ходе первой тренировки парадных расчётов.

«Впервые на параде появится арктическая техника, её можно будет сразу узнать по холодной северной раскраске. Широкая общественность впервые увидит технику противовоздушной обороны – зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА» и машины обеспечения, сделанные специально для Крайнего Севера», - отметил Салюков.

Техника, по словам главнокомандующего, может обеспечивать безопасность страны в условиях сложного арктического климата. Кроме того, новые образцы техники могут работать при полном отсутствии дорог и удаленности от баз обеспечения.

«В этом году мы планируем представить модификации уже известных образцов танков – возможно Т-72Б3М», - добавил Салюков.

Фото: Министерство обороны РФ