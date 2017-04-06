Марина Ковтун заняла 67 место в рейтинге влияния губернаторов

06 Апреля 2017 года, 13:42

РОССИЯ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в марте 2017 года.

По мнению генерального директора Агентства, кандидата исторических наук Дмитрия Орлова, трендом месяца становится укрепление позиций ряда новых врио руководителей регионов, назначенных президентом в феврале.

«В то же время ослабляют позиции губернаторы, в регионах которых наблюдается рост социальной напряженности и протестной активности», - отмечает эксперт.

Глава Мурманской области Марина Ковтун в мартовском рейтинге 67 место из 85 возможных. По десятибальной шкале эксперты в среднем оценили деятельность губернатора на 3,81 балла. Отмечается, что Ковтун за месяц прибавила одну позицию.