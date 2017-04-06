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Главная » НОВОСТИ » Жители Североморска выйдут на митинг по проблемам ЖКХ
 
 
 
 
06 Апреля 2017 года, 14:20

Жители Североморска выйдут на митинг по проблемам ЖКХ


СЕВЕРОМОРСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — Жители Североморска проведут митинг по проблемам ЖКХ и городского хозяйства. Мероприятие запланировано на 12:00 в ближайшую субботу, 8 апреля. Организатором митинга выступает Североморский союз военных пенсионеров.

Как сообщили «Би-порту» в пресс-центре администрации ЗАТО Североморск, митинг согласован с городскими властями, однако число заявленных участников назвать не смогли.

Напомним, что в этот же день в Мурманске состоится митинг против террора. Время начала, а также место и форма проведения мероприятия и предполагаемое число участников пока неизвестны. Митинг посвящен жертвам взрыва в питерском метро, который произошел 3 апреля. В результате взрыва 14 человек погибли, более 50 пострадали.

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