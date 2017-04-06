6 апреля исполняется 155 лет со дня рождения Николая Книповича

06 Апреля 2017 года, 14:41

РОССИЯ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — Сегодня, 6 апреля, исполняется 155 лет со дня рождения Николая Михайловича Книповича.

Николай Книпович родился 6 апреля 1862 года в семье военно-морского врача в финском Свеабогре. В 1885 году окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, стал кандидатом естественных наук. С 1887 года работал на Севере, изучал фауну Белого моря на Соловецкой биологической станции, собирал материал для магистерской диссертации.

Вместе со старшей сестрой Книпович стал общаться с революционерами. Это повлекло за собой ряд неприятных последствий: обыск, арест, заключение под стражу, исключение из университета, запрещение служить в государственных учреждениях, пятилетний надзор полиции. Однако, несмотря на это, Книпович не оставил науку и продолжал работу над диссертацией, которую защитил в 1892 году.

С 1893 по 1894 год Книпович проводил изыскания в Баренцевом море, итоги которых изложил в трудах о состоянии рыбных и зверобойных промыслов. Он также возглавил Мурманскую научно-промысловую экспедицию, которая в 1898 году на первом научно-исследовательском судне в мире начала опыты тралового лова. Базой экспедиции стал город Александровск (ныне Полярный). За три года работы учёный накопил большое количество материала по биологии, гидрологии, географии моря и начал планомерные исследование на всём пространстве Баренцева моря. Результаты экспедиции убедительно доказали большую эффективность тралового лова на Севере и по масштабам исследования представляли крупное по тому времени научное достижение, имеющее международное значение. Применение трала для добычи придонных рыб означало наступление нового периода в освоении огромных сырьевых запасов моря.

Материалы экспедиции были обобщены Книповичем в фундаментальном труде «Основы гидрологии европейского Ледовитого океана». Вклад исследователя в изучение северных морей был высоко оценен – в 1902 году ему была вручена золотая медаль Императорского Географического общества.

Книпович представлял Россию в Международном совете по изучению морей, в течение нескольких лет он был вице-президентом Международного совета по рыбохозяйственным исследованиям.

Последний раз учёный побывал на Мурмане в 1935 году. Имя Книповича было присвоено Полярному научно-исследовательскому институту морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО). Сегодня институт – это крупнейший центр рыбохозяйственной науки на Севере. Кроме того, в честь учёного названа одна из улиц в центре Мурманска.