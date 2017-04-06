В Мурманске 66 семей получат социальные выплаты

06 Апреля 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня 66 семей получили свидетельства, дающие право использовать социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Эти семьи – участники программы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска».

Для участия в программе семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении, а возраст супругов не должен превышать 35 лет. С 2012 года право на получение помощи появилось у многодетных семей вне зависимости от возраста супругов. Социальная выплата, предоставленная из городского бюджета, может быть использована на первоначальный взнос при оформлении ипотеки, оплату части стоимости жилья при его покупке, а также на оплату строительства индивидуального жилого дома. Размер выплаты составляет 20% от средней стоимости жилья.

Кроме того, производится дополнительная выплата за рожденных или усыновленных детей. В семьях участников уже родились 215 детей. За время реализации программы свои жилищные условия улучшили 1089 семей.

АГМ