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Главная » НОВОСТИ » Количество бедных в России увеличилось на 300 тысяч человек
 
 
 
 
06 Апреля 2017 года, 15:54

Количество бедных в России увеличилось на 300 тысяч человек


РОССИЯ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — Число бедных в России в прошлом году выросло на 300 тысяч человек. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. Сейчас в России 19,8 млн человек относятся к категории населения с доходами ниже величины прожиточного минимума.

Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 19,5 млн человек. За последние десять лет самое меньшее число бедных было зарегистрировано в 2012 году — 15,4 млн, а самый высокий — в 2006 году, тогда за чертой бедности по статистике находилось 21,6 млн россиян.

Уровень бедности в России в 2016 году составил 13,5%, а прожиточный минимум в последнем квартале минувшего года был зафиксирован на уровне 9691 рубль. Напомним, что в Мурманской области в IV квартале 2016 года прожиточный минимум составил 13562 рубля.

В целом по России среднедушевые денежные доходы населения в четвёртом квартале 2016 года составили 35973 рублей в месяц, что составляет 371,2% от величины прожиточного минимума. Ранее сообщалось, что, по данным Мурманскстата, средняя заработная плата в области в 2016 году составляла 47390 рублей.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

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