Со стороны «Колэнерго» электроснабжение Териберки и Лодейного обеспечено по нормальной схеме

06 Апреля 2017 года, 16:13

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» уведомил потребителей в Териберке и Лодейном о возобновлении электроснабжения по линии М-98.

При осмотре абонентской подстанции ПС-409 обнаружено повреждение оборудования в результате короткого замыкания. В настоящее время специалисты «Колэнерго» оказывают помощь персоналу подстанции в устранении неисправности, после чего электроснабжение Териберки и Лодейного будет осуществляться в полном объеме.

Напомним, сегодня около двух часов ночи произошло отключение линии М-98 (35кВ), по которой обеспечивается электроснабжение абонентской подстанции ПС-409 в поселке Териберка.

Социально значимые объекты в Териберке и Лодейном, в том числе – котельные, до восстановления нормальной схемы электроснабжения были переведены на резервные источники питания.

При содействии Правительства Мурманской области и Мурманскавтодора была сформирована автоколонна, в составе которой в Териберку направились четыре единицы спецтехники филиала ПАО «МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») и ремонтная бригада в составе восьми человек для восстановления электроснабжения Териберки и Лодейного по нормальной схеме.

Дорога на Териберку закрыта в течение нескольких дней из-за снежных заносов и непогоды. Для доставки на место людей, продуктов, материалов формируются специальные автоколонны.