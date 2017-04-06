Состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам развития Терского района

06 Апреля 2017 года, 18:03

МУРМАНСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по разработке комплексного плана социально-экономического развития Терского района. Рабочая группа была создана по поручению Марины Ковтун. На заседании обсудили ресурсы и возможности социально-экономического развития Терского района, использования его туристического и промышленного потенциала, пути развития сельского хозяйства и рыбной отрасли, а также меры по росту собираемости налогов.

Заместитель губернатора Григорий Стратий отметил, что у Терского района есть точки роста, прежде всего в развитии малого бизнеса и туризма. В формируемый план по социально-экономическому развитию района войдут как мероприятия, уже предусмотренные в существующих региональных госпрограммах, так и новые. Он также подчеркнул, что Правительство Мурманской области уделяет значительное внимание малонаселенным муниципальным образованиям, где отсутствуют градообразующие предприятия, и нет развитой промышленности.