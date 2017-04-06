Фонд ЖКХ рассмотрел годовой отчет от Мурманской области

06 Апреля 2017 года, 18:20

МУРМАНСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ - На заседании Фонда ЖКХ была рассмотрена годовая отчетность за 2016 год, поступившая от Мурманской области.

В отчете содержится информация о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и программы капитального ремонта. Кроме того, представлены сведения о расходовании средств Фонда и бюджета Мурманской области на реализацию указанных программ.

Правление Фонда признало, что мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов Мурманской области за 2015-2016 годы завершены в полном объеме.

Однако в ходе рассмотрения годового отчета были выявлены нарушения. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и количество граждан, которым в соответствии с этой программой выплачена выкупная цена за изымаемое жилье, оказалось меньше запланированных цифр. Кроме того, общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого осуществлено переселение, меньше площади, указанной в заявке на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда. В связи с этим мероприятия этапов 2015-2016 и 2016-2017 годов по переселению граждан из аварийного жилья признаны реализованными частично.