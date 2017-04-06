Новый глава Росмолодёжи: в нашей стране плохой молодёжи не бывает

06 Апреля 2017 года, 16:40

РОССИЯ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — Накануне, 21 марта, премьер-министр Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь). Им стал Александр Бугаев. О том, что ждёт российскую молодёжную политику в целом и главный молодежный форум «Территория смыслов» в частности, а также на что пойдут грантовые средства Бугаев рассказал в интервью «Известиям».

По словам нового главы Росмолодежи, кардинальных перемен отрасли пока ждать не стоит.

«Революционных изменений и сдвигов не будет. Но мы понимаем, что всё течет, всё меняется, поэтому новые решения, конечно, постепенно возникнут. Например, общаясь в регионах с кураторами молодежной политики, мы пришли к выводу, что в России остро не хватает закона о молодежной политике. В нашей стране такой закон просто отсутствует», - рассказывает Бугаев. По его мнению, в субъектах полномочия часто размыты между разными ведомствами, что в конечном счёте отражается на финансировании работы с молодежью.

«Мы готовимся систематизировать работу региональных комитетов по делам молодежи. Мы уже начали проводить обучающие семинары для них. Это необходимо для выведения их руководителей из информационного вакуума, который сформировался в последнее время. Наша задача — этот вакуум заполнить», - говорит глава ведомства.

Ещё одной целью станет вовлечение большего числа молодых россиян в эту сферу общественных отношений. Проекты, которые разрабатывает Росмолодежь, ориентированы на всех молодых россиян независимо от их политических убеждений, говорит Бугаев.

«Повестка формируется не из конкретных событий, а из проблематики. Мы — орган государственной власти, для нас нет политического разделения, мы будем работать с протестной, с провластной и особенно с аполитичной частью молодого населения. Для нас принципиально важно слышать о проблемах всех молодых людей. Хочу, чтобы все понимали: в нашей стране плохой молодежи не бывает. Формирование этой гражданственности — это в том числе и наша обязанность», - считает глава ведомства.

Сейчас перед Росмолодежью стоит задача по формированию нового информационного и правового пространства. Для этого агентство будет, в первую очередь, расширять своё присутствие в социальных сетях, в том числе с привлечением региональных блогеров и созданием видеоконтента.

Изменения ждут и систему распределения грантов. В частности, по словам Бугаева, конкурсные комиссии должны стать более прозрачными. Отдельную смену для молодёжных некоммерческих организаций планируется ввести на крупнейшем летнем образовательном форуме для молодых россиян «Территория смысла». В целом в 2017 году ведомство планирует распределить почти 379 млн рублей в рамках грантовой программы.

Фото: пресс-служба Росмолодежи