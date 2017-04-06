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Главная » НОВОСТИ » Минфин начнёт штрафовать регионы за безответственную бюджетную политику
 
 
 
 
06 Апреля 2017 года, 17:30

Минфин начнёт штрафовать регионы за безответственную бюджетную политику


РОССИЯ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — Минфин заключил соглашения нового формата со всеми дотационными субъектами, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Соглашения созданы для того, чтобы установить четкие критерии по бюджетной дисциплине для регионов. Невыполнение грозит потерей пяти процентов финансирования в следующем году.

Способы ужесточения ответственности властей российских субъектов за исполнение бюджета вырабатывались министерством давно. Несбалансированность бюджетов с высоким уровнем госдолга и дефицита перестает быть редкостью в России. В свою очередь, последствия безответственной бюджетной политики ложатся на федеральный центр. В итоге Минфин принял решение подписать с регионами соглашения, которые обязывают их снижать уровень дотационности, повышать налоговые и неналоговые доходы, а также проводить консолидацию бюджета.

«По состоянию на 1 марта текущего года Минфином заключены соглашения со всеми субъектами — получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности», - сообщили в ведомстве. Отмечается, что в будущем санкции за невыполнение пунктов документа планируется ужесточить.

Согласно закону о бюджете в 2017 году дотации на выравнивание предусмотрены для 72 регионов. Среди них самые большие объемы средств получат Дагестан — 52 млрд рублей, Якутия — 36,6 млрд и Камчатский край — 37 млрд.

«Задачей органов государственной власти субъектов является принятие реалистичных бюджетов, повышение качества прогнозирования бюджета и документов стратегического планирования. Качество разработки параметров прогнозов доходов бюджетов не всегда удовлетворительно. Связь между показателями прогноза социально-экономического развития и параметрами бюджетов зачастую отсутствует», - отмечают в ведомстве, поясняя, что эти случаи не уникальны, а в ряде регионов носят тенденциозный характер.

«Планирование нереалистичных доходов приводит к росту дефицита и государственного долга региона. Так, при заключении в 2017 году соглашений на выравнивание были выявлены случаи нереалистичного планирования налоговых и неналоговых доходов без учета динамики основных макроэкономических показателей прогноза», - отмечают в Минфине.

Эксперты подтверждают опасения Минфина, отмечая, что региональные власти зачастую безответственно подходят к написанию главного финансового документа.

«Региональные власти часто исходят из того, что доходов будет больше, а расходов — меньше, чем оказывается в реальности. В дальнейшем в течение года у регионов постоянно возникают дополнительные расходы (например, на ремонт дорог или на социальную сферу), а вот источники доходов, наоборот, подводят — налоги плохо собираются или финансовое положение предприятий не позволяет их заплатить в ожидаемом объеме», - считает руководитель департамента суверенных и региональных рейтингов Национального рейтингового агентства Александр Пахалов.

Напомним, что в конце февраля за непродуманную бюджетную политику глав некоторых российских регионов раскритиковал вице-президент Дмитрий Медведев.

Фото: VistaNews.ru

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