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Главная » НОВОСТИ » Приёмные родители вернули карельских детей в органы опеки из-за маленьких пособий
 
 
 
 
06 Апреля 2017 года, 17:15

Приёмные родители вернули карельских детей в органы опеки из-за маленьких пособий


РОССИЯ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — Приёмные родители из Калининграда передали в московские органы опеки семерых детей. Об этом «Губернiя Daily» сообщил глава департамента социальной защиты Владимир Петросян.

Своё решение родители объяснили тем, что при переезде в Москву не смогли добиться повышения региональных пособий до столичного уровня. Приемные родители приехали из Калининграда, а власти города отказались оформлять приемную семью и платить московские выплаты. Дети получали только ежемесячные выплаты в размере 18 тысяч рублей на одного ребенка. При этом при оформлении приемной семьи в Москве выплаты могут достигать 85 тысяч рублей на ребенка.

По словам врио министра по социальной политике Калининградской области Анжелики Майстер, из семерых детей, которых воспитывала семья, четверо являются уроженцами Калининграда, остальные — из Петрозаводска.

Как объяснили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в России Анны Кузнецовой, сейчас все дети временно находятся в Москве в доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным омбудсмена, почти в три раза за последние пять лет в России выросло количество семей-кандидатов в усыновители и приемных родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства.

Фото: plus.google.com

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