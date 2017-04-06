Марина Ковтун заняла 9 место в рейтинге глав субъектов СЗФО

РОССИЯ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — «Медиалогия» опубликовала рейтинг глав регионов за март 2017 года.
В списке глав субъектов СЗФО губернатор Мурманской области Марина Ковтун занимает 9 место, потеряв одну строчку за месяц. Лидерами округа стали врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, врио главы Карелии Артур Парфенчиков и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
В федеральном списке у Ковтун 51 позиция. Лидерами общероссийского медиарейтинга в марте стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Крыма Сергей Аксенов.