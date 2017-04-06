АПЛ «Орел» покинула акваторию судоремонта «Звёздочка»

06 Апреля 2017 года, 18:40

СЕВЕРОДВИНСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ - Центр судоремонта «Звёздочка» завершил работы по ремонту атомного подводного ракетного крейсера «Орёл» Северного флота. АПЛ «Орел» находился на ремонте с 2013 года. В апреле 2015 года на подводной лодке во время сварочных работ произошел пожар.

Корабелы «Звёздочки» выполнили восстановление технической готовности всех систем корабля. Произведены перезарядка реакторов субмарины и ремонт комплекса вооружения. Специалистами судоремонта выполнены сложные работы по восстановлению технических характеристик валопроводов атомохода.

Сегодня АПЛ «Орел» покинул акваторию предприятия и начал переход к месту постоянного базирования. В ближайшее время экипаж крейсера под командованием Героя России капитана 1-го ранга Сергея Новохатского выполнят проверку всех систем корабля в условиях морских полигонов. По завершению испытаний АПРК «Орёл» приступит к выполнению задач службы.