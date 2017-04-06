Росгеология продолжит природоохранную работу с норвежскими учеными

06 Апреля 2017 года, 20:00

РОССИЯ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — Росгеология продолжает развивать сотрудничество с Норвегией в области охраны окружающей среды — на заседании российско-норвежской рабочей группы по морской среде были подведены итоги совместной работы компании и Норвежского полярного института, расположенного в Тромсё.

Как сообщили в пресс-службе Росгеологии, рабочая группа функционирует на основе соглашения между правительствами России и Норвегии сотрудничестве в области охраны окружающей среды, которое было заключено в 1992 году.

Заседание рабочей группы прошло в Министерстве природных ресурсов и экологии России. В рамках встречи было принято решение продолжить научные исследования по оценке воздействия хозяйственной деятельности в Баренцевом море на состояние морской экосистемы. Кроме того, представители обеих стран обсудили проведение российско-норвежского семинара с привлечением к участию представителей основных ведомств и компаний, отвечающих за природопользование в Баренцевом море в 2017 году.

Предметом обсуждения также стали работы в сфере защиты окружающей среды и созданию «пилотного» проекта комплексного управления природопользованием в арктических морях.

Фото: megaribolov.ru