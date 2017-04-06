Мурманская область — в десятке регионов с высокой кредитоспособностью

06 Апреля 2017 года, 17:35

РОССИЯ/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ — Кредитоспособность Мурманской области продолжает расти, об этом свидетельствуют данные РИА Рейтинг. В целом, отмечают эксперты, в прошлом году повысилась кредитоспособность большинства российских регионов. Это объясняется постепенной адаптацией экономики к внешним вызовам.

Индекс кредитоспособности рассчитывался только для регионов, у которых есть государственный долг. По состоянию на 1 января 2017 года показатель составил 88,5 пунктов из 100, при этом в начале 2016 года показатель Мурманской области составил 82,7, тогда как в начале 2015 — 55,4. Сейчас Мурманская область находится на 9 строчке рейтинга.

Отмечается, что в прошлом году суммарные доходы бюджетов российских субъектов выросли на 6,9%, а налоговые и неналоговые доходы – на 9,6%. При этом суммарный объем государственного долга всех регионов вырос только на 1,5%. Таким образом, опережающие темпы роста доходов по сравнению с темпами роста госдолга привели к снижению долговой нагрузки.

При этом, по мнению составителей рейтинга, положительную роль в повышении кредитоспособности сыграло активное замещение региональными властями дорогих бюджетных кредитов дешевыми бюджетными — так, доля бюджетных кредитов в суммарном государственном долге на 1 января 2017 года составила 42,1%, а на долю коммерческих кредитов приходится 34,9%. По итогам 2015 года соотношение было диаметрально противоположным.

Напомним, что в 2016 году объем государственного долга Мурманской области по состоянию на 1 января 2017 года составил 20,66 млрд. рублей, снизившись с начала года на 0,2%, или на 33,8 млн рублей. В его структуре доля коммерческих кредитов сократилась до 53,2 %. Согласно бюджетному прогнозу Мурманской области до 2035 года, на конец 2017 года госдолг области составит 21,71 млрд рублей.