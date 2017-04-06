Мурманск: прогноз отключений на 7 апреля

МУРМАНСК/ 6 апреля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 апреля.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
10.00 – 12.00 ул. Папанина, 12, 14, 16. 17, 20, 21, 23
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Морская, 11
ул. Свердлова, 10 (корп. 1,2,3)
пр. Кольский, 204
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
12:00 – 14:00 пр. Кольский, 76
09:00 – 11:00 ул. Зеленая, 82
09:00 – 16:00 ул. Хлобыстова, 14 (корп. 2)
10:00 – 12:00 ул. Шевченко, 6а
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.