В Мурманской области почтут память погибших моряков-подводников

07 Апреля 2017 года, 09:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ - Военнослужащие Северного флота помянут моряков-подводников, погибших при исполнении воинского долга. В течение дня в гарнизонах Северного флота состоятся памятные мероприятия, посвященные 28-й годовщине гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец». Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Так, в храмах гарнизонов подводников пройдут памятные литии по погибшим морякам. В подшефных школах будут организованы уроки мужества. Традиционно состоятся возложения цветов и венков в Заозёрске – пункте базирования АПЛ «Комсомолец» - у мемориала погибшим подводникам, в Мурманске у мемориального комплекса «Морякам-подводникам, погибшим в мирное время», в Видяево – возле причала №8, от которого ушёл в последний поход АПРК «Курск», в Полярном – у памятника героям-подводникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В Гаджиево моряки проведут торжественный митинг и возложат цветы к памятнику «Подводникам ракетоносцев – наследникам боевой славы флота».

В 17:08 – официальное время гибели подводной лодки «Комсомолец» – на всех кораблях и судах Северного флота будут приспущены Андреевские флаги. Военные моряки почтят память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных сирен и тифонов подводных лодок.

7 апреля 1989 года при возвращении с третьей боевой службы в результате произошедшего возгорания, переросшего в объемный пожар, АПЛ «Комсомолец» получила критические повреждения и затонула в Норвежском море на глубине более 1600 метров. Из 69 находившихся на борту подводников погибли 42 человека.