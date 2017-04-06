Память погибших при взрыве в метро почтили в Санкт-Петербурге и Москве

07 Апреля 2017 года, 10:00

РОССИЯ/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ — Накануне в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции памяти и скорби по погибшим и пострадавшим в результате теракта в метро 3 апреля. Напомним, что примерно в 14:40 в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Сообщалось о 14 погибших и более чем 50 пострадавших. О том, как прошли акции памяти в крупнейших российских городах, рассказали «Известия».

В Санкт-Петербурге акция против терроризма рядом со станцией метро «Технологический институт» собрала, по предварительным оценкам, более 5 тысяч человек. После минуты молчания на сцену вышли губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров.

«Террористы подло напали на наш город. Пострадали ни в чем не повинные люди разных возрастов, национальностей, профессий и религий. Ведь террористам всё равно, кого убивать, их цель — посеять страх, неуверенность, разобщенность. Но они просчитались», - сказал Полтавченко. В свою очередь, Макаров заявил о том, что, по его мнению, для террористов необходимо вернуть смертную казнь.

Основной мыслью прошедшей акции была идея о том, что проблема терроризма — глобальна. Среди пришедших было много молодежи. Ближе к концу мероприятия на сцену вышли 13 человек — по числу погибших в метро, каждый держал в руках белого голубя. Со сцены объявляли имена жертв, и в небо сначала взмывали птицы, а затем — десятки белых шаров, которые держали в руках собравшиеся.

В Москве мероприятие проходило при соблюдении особых мер безопасности. Так, в районе Манежной площади дежурили усиленные наряды полиции и Росгвардии. Из-за проведения акции движение в центре Москвы частично ограничили. Сообщается, что люди шли пешком, многие — со свечами и цветами в руках. У входа на Красную площадь установили сцену с изображением Медного всадника, а на видеоэкране транслировались кадры с видами Петербурга. Участники акции заявили «Известиям», что многих попросили прийти на мероприятие на работе. Например, сотрудники столичного метрополитена рассказали, что сначала восприняли просьбу без энтузиазма, однако, уже приехав на Манежную площадь, испытали «прилив сил». На акции также присутствовали представители всех политических сил, а после — москвичи возложили цветы у стелы города-героя Ленинград в Александровском саду и зажгли свечи.

Напомним, что акция памяти проходила и в Мурманске. Мероприятие прошло 4 апреля у мемориала защитникам Советского Заполярья. В акции приняли участие депутаты Мурманской областной думы, члены общественных организаций, а также неравнодушные мурманчане и гости города.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков