Вопросы техприсоединения к сетям Колэнерго обсудили на межрегиональном семинаре

07 Апреля 2017 года, 10:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ - Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») на межрегиональном семинаре по формированию комфортной городской среды рассказали и процедуре технологического присоединения к электрическим сетям. Мероприятие было организовано министерством строительства и территориального развития Мурманской области.

В семинаре приняли участие представители архитектурных и дизайнерских компаний из Москвы и Московской области, бизнеса, проектных и подрядных организаций региона, органов местного самоуправления.

Начальник управления перспективного развития и технологического присоединения Колэнерго Сергей Заборщиков подробно рассказал о порядке технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, сроках реализации мероприятий по подключению к электрическим сетям и формах взаимодействия с потребителями.

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели при необходимости присоединения к сети энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт могут воспользоваться он-лайн сервисом, отправив заявку на техприсоединение через интернет-портал ПАО «МРСК Северо-Запада».

Также заявку на технологическое подключение к электрической сети Колэнерго можно подать лично через пункты по работе с потребителями, расположенными в Мурманске, Апатитах и Мурмашах.

Кроме того, получить консультацию, оформить заявку на ТП потребитель может, позвонив по телефонному номеру 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).

Единый портал электросетевых услуг ПАО «Российские сети».