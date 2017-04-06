Слабовидящих жителей Мурманской области обеспечат электронными ручными видеоувеличителями

07 Апреля 2017 года, 10:50

МУРМАНСК/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ - На днях в Мурманск поступила партия электронных ручных видеоувеличителей (ЭРВУ) для людей с нарушениями функций зрения. Всего было принято 70 аппаратов на общую сумму 607 тысяч рублей. Уже сейчас началась выдача направлений гражданам на получение ЭРВУ, сообщили в Мурманском региональном отделении Фонда социального страхования.

Аппараты предназначены для чтения плоскопечатных текстов и представляют собой портативные устройства с яркими рельефными кнопками. Для адаптации слабовидящих людей к полноценной повседневной жизни региональное отделение Фонда социального страхования обеспечивает их различными техническими средствами реабилитации. В 2016 году расходы на эти цели составили 7,2 миллиона рублей.